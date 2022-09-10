Denizli’de büyük kayıp! 100 hektar alan 19 saatte küle döndü!

Muğla ve Denizli orman bölge müdürlüklerine bağlı çok sayıda arasözle de yangın söndürme işçileri, bölgeye sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait itfaiye araçları ve tankerler de bölgeye getirildi.