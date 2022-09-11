Denizli-Muğla sınırında 100 hektar alan kül oldu

DENİZLİ-MUĞLA il sınırında önceki gün meydana gelen orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanın küle döndüğü alana, helikopterler de müdahale ederek destek veriyor. Simsiyaha dönen bölgenin içler acısı durumu dron ile görüntülendi.

Bölge halkından Sami Sağlam, yangına müdahale etmek için herkesin seferber olduğunu belirterek, "Yangın 3 köyün ortasında çıktı. Yangın var diye köye hemen gelerek yetiştik. Çok şükür yangını şu anda kontrol altına aldılar. Herkes yangın olduğu zaman hemen bölgeye koşar, biz de aynısını yaptık. Birçok yer böyle, 100 hektarlık bir alan küle döndü ve can kaybımız da şükür olmadı" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP