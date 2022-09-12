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Haberler Denizli Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Denizli'de facianın eşiğinden dönüldü. Buldan ilçesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki ambulans henüz bilinmeyen bir sebepten sürücüsünün hakimiyetinden çıkarak park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulans refüje çıkarken otomobil ise yol boyu savruldu. Otomobil sürücüsünün ölümden döndüğü o anlar ise kameralara işte böyle yansıdı.

İHA

12.09.2022, 15:12

Denizli'de kontrolden çıkan seyir halindeki ambulans, park halindeki otomobile süratle çarptı. Saniyeler önce arabadan eşyalarını indiren otomobilin sürücüsü, ölümden döndü.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Kaza; Buldan ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Edinilen bilgilere göre; evinin önüne gelen H.K., 20 PYZ 505 plakalı otomobilini park ederek içindeki eşyaları indirmeye başladı. H.K.'nin arabadan uzaklaştığı esnada E.Ö. kontrolündeki ambulans, süratle park halindeki otomobile çarptı.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Çarpmanın etkisiyle ambulans orta refüje çıkarken, otomobil ise savruldu.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

Kaza anına şahit olan H.K. kısa süreli şok geçirerek ellerini başına koyarken, ambulansta bulunan toplam 3 kişi ise panikle kendini dışarı attı.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, hafif yaraları olan kişileri ayakta tedavi etti. Hasar oluşan araçlar sonrasında yoldan kaldırıldı.

Can kurtarmaya giderken can alacaktı! Ambulansın çarptığı araçtan hayatını zor kurtardı!

KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerden H.K.'nin eşyalarını indirmesi ve sonrasında ise uzaklaştığı esnada ambulansın süratle araca çarpması yer aldı.

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