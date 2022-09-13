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Haberler Denizli Esnafı bıktırdı! Girdiği her dükkandan hırsızlık yapmadan duramıyor

Esnafı bıktırdı! Girdiği her dükkandan hırsızlık yapmadan duramıyor

Denizli’de girdiği her mağazada hırsızlık yaptığı belirlenen kadın, esnafı bıktırdı. Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

13.09.2022, 15:35 Güncelleme Tarihi: 13.09.2022, 15:48

Esnafı bıktırdı! Girdiği her dükkandan hırsızlık yapmadan duramıyor

Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarında; kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, gözüne kestirdiği mağazalara girerek hırsızlık yapmaya başladı. Her geçen gün farklı mağazalara girerek ihtiyaçlarını karşılayan kadın, esnafı da canından bezdirdi.

Gelen ihbarlar sonrası harekete geçen ekipler, yaptığı incelemede meydana gelen hırsızlıkların aynı kişi tarafından yapıldığını tespit ederek çalışma başlattı. Hırsızın genel olarak Bayramyeri Meydanı'ndaki mağazaları tercih ettiği belirtilirken, eşyaları yanındaki çantaya gizli bir şekilde koyduğu öğrenildi. Esnaf, şüphelinin yakalanması için diğer mağazalara dikkatli olmaları hususunda çağrıda bulundu.

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