Takla atarak şarampole uçan araçtaki 2 kişi öldü

Denizli'de yoldan çıkan otomobil taklalar atarak şarampole uçtu. Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi. Denizli - Uşak Karayolundaki Zıpır Yokuşunda kent merkezine doğru seyir halinde olan Nazif Ş. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



HASTANEDE CAN VERDİ

Araçta yolcu olarak bulunanlardan Etem Şen sıkıştığı yerde hayatını kaybederken, diğer yolcu Arife Arabacı ve şoför koltuğundaki Nazif Ş, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arife Arabacı da, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Nazif Ş'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Öte yandan, savcılık talimatıyla kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



■ SEBAHATTİN ALP

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