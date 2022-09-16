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Haberler Denizli 2 kere çarptı 3'üncüde direkten döndü! Denizli'de bir garip kaza

2 kere çarptı 3'üncüde direkten döndü! Denizli'de bir garip kaza

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinde meydana gelen kaza, M.I. idaresindeki otomobilin virajı alamayarak V.T. kontrolündeki SUV araca çarpmasıyla meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle orta refüjde bulunan iki elektrik direğine çarpan SUV, ancak üçüncü direğe çarptığında durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler demir yığınına dönen SUV içindeki yaralıları hastaneye kaldırıken trafik, yeni kazaların yaşanma ihtimaline karşı tamamen kapatıldı.

İHA

16.09.2022, 17:03

Denizli'de virajı alamayan otomobilin çarptığı SUV araç, kontrolde çıkarak orta refüjdeki elektrik direklerine daldı. SUV aracın iki direği devirdikten sonra üçüncüsünde takılıp kaldığı kazada 4 kişi yaralandı.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

Kaza; Pamukkale ilçesine bağlı Akhan Mahallesinde meydana geldi.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

Edinilen bilgilere göre; Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı üzerinde Afyonkarahisar istikametine doğru seyir halinde olan M.I. idaresindeki Volkswagen marka 20 GP 220 plakalı otomobil, virajı alamayarak V.T. kontrolündeki Audi marka 48 R 6818 plakalı SUV araca çarptı.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

Çarpmanın etkisiyle SUV araç, orta refüjdeki iki elektrik direğini devirdikten sonra üçüncüsünde durabildi.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

Şans eseri SUV aracın karşı şeride geçmediği kazaya, ihbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

4 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine giden sağlık görevlileri, SUV araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişiyi ve otomobilin sürücüsünü yaralı olarak hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası trafik bir süre tamamen kapatılırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. SUV aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası araçlar yol kenarına alındı. Yapılan çalışmalar sonrası trafik akışı tekrardan normal olarak sağlandı.

2 kere çarptı 3’üncüde direkten döndü!

Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların durumunu iyi olduğu öğrenildi.

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