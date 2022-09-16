2 kere çarptı 3'üncüde direkten döndü! Denizli'de bir garip kaza

4 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine giden sağlık görevlileri, SUV araçta yolcu konumunda bulunan 3 kişiyi ve otomobilin sürücüsünü yaralı olarak hastanelere kaldırdı. Kaza sonrası trafik bir süre tamamen kapatılırken, ekipler yolda güvenlik önlemleri aldı. SUV aracın hurdaya döndüğü kaza sonrası araçlar yol kenarına alındı. Yapılan çalışmalar sonrası trafik akışı tekrardan normal olarak sağlandı.