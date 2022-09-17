7 yaşındaki otizmli Ege ve annesi 4 gündür aranıyor

Olay, Çameli İlçesi Elmalı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Cevizlik mevkiinde ikamet eden 7 yaşındaki Ege ve annesi Emine Baş, 14 Eylül 2022 Çarşamba günü 03.00 sıralarında evde olmadığı ailesi tarafından fark edildi. Emine Baş'ın ailesi çevrede yaptığı aramada Ege'nin ve kızları Emine Baş'ın izine rastlayamadı.

Emine Baş'ın babası, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine jandarma ve mahalleli bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bugüne kadar Ege'nin ve anne Emine Baş'ın izine rastlanılamadığı belirtildi. Bir süredir Emine Baş'tan ayrı yaşayan baba İbrahim Baş ve yakınları da eşini aramak için Taşçılar Mahallesinde çalışma yapıldığı bildirildi. Küçük Ege ve annesi için ekipler ve vatandaşlar arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.