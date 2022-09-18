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Haberler Denizli Denizli'de yanan dokuma atölyesi küle döndü

Denizli'de yanan dokuma atölyesi küle döndü

Denizli’nin Bekilli ilçesinde alev alev yanan dokuma atölyesindeki makine ve malzemeler yaklaşık 250 bin TL'lik zarara yol açtı. Yangın sonrası soğutma işlemleri gerçekleştirilirken, makineler ise tamamen kullanılmaz hale geldi.

İHA

18.09.2022, 18:09

Denizli’de yanan dokuma atölyesi küle döndü

Yangın, Bekilli ilçesine bağlı Gömce Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bülent G.'ye ait dokuma atölyesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanın yerini alevlere bırakması sonucu bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, alevlere hızla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Yoğun çalışma sonrası atölyedeki yangın bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürüldü.



Yangın sonrası soğutma işlemleri gerçekleştirilirken, makineler ise tamamen kullanılmaz hale geldi. Alevlerin yaklaşık 250 bin TL'lik zarara yol açtığı öğrenildi.

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