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Haberler Denizli Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncirlipınar Mahallesi'nde alkollü bir genç kendini araçların önüne attı. Tutunduğu bir araç ile metrelerce sürüklenen genç, tekerlerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Ölümden kıl payı kurtulan gencin içler acısı halleri çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

İHA

19.09.2022, 11:27 Güncelleme Tarihi: 19.09.2022, 11:52

Denizli'de alkollü genç, gece yarısı önüne atladığı araca tutunarak metrelerce sürüklendikten sonra tekerleklerin altından kalmaktan son anda kurtuldu. İçler acısı bir durum sergileyen genç, yakının ikna etmesiyle son anda durduruldu.

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece geç saatlerde üstünü çıkaran alkollü genç, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde ortalığı birbirine kattı.

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Trafiğin aktığı yolda kendini araçların önüne atan genç, yaptığı saldırgan hareketlerle sürücüleri canından bezdirdi. Etrafa hakaretler ederek bağıran genç, mahalle halkını camlara çıkarttı. Vatandaşlar ne olduğuna anlam veremeyerek o anları izlemekle yetindi.

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Yanına gelen yakını genci oturttuğu kaldırımda kendisine gelmesi için yoğun çaba gösterse de, başarılı olamadı.

Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Bir süre baygın olan ve kendini yere atan genç, gelen araçla götürüldü. Çevredeki vatandaşlar o anları korku dolu gözlerle izledi.

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