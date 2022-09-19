Alkolü fazla kaçırdı önüne atladığı araç ile metrelerce sürüklendi!

Son olarak bir ticari aracın önüne atlayıp tuhaf hareket yapan genç, kendisinin alkollü olduğunu anlayan sürücünün camı inik arabasına tutundu. Ne yapsa da saldırgandan kurtulamayan sürücü, arabayı gazlayarak gitmeye başladı. Israrla tutunarak araçta sürünen alkollü genç, sürücünün müdahalesiyle tutunduğu yeri bıraktı ve lastiklerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yüreklerin ağza geldiği anlarda genç bir süre yerden kalkamazken, aracın sürücüsü ise arkasına bakmadan uzaklaştı.