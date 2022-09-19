Minik Ege ile annesi 5 gündür ortada yok

Denizli'de evini terk ederek babasının yanına yerleşen Emine Baş (34) ile otizmli oğlu Ege (7), 5 gündür kayıp. Çameli'ye bağlı Elmalı mahallesi Cevizlik mevkiinde, çiftçi olan eşi İbrahim Baş ile yaşayan Emine Baş, 10 gün önce otizmli oğlu Ege'yi de alarak evi terk etti. Babası Ali İhsan Kara, 12 Eylül'de kızı ile torununun evde olmadığını görünce telefona sarıldı. Ancak kendilerinden haber alamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Eşinin 10 gün önce evi terk ettiğini söyleyen İbrahim Baş ise, "Eşim 90 yaşındaki anneme bakmak istemediği için oğlumu da yanına alarak evi terk etti. Pazartesi gecesi ise kayınpederim beni arayarak eşimin ve oğlumun evde olmadığını söyledi. Oğlum otizmli ve konuşamıyor. Onlardan hiç haber alamadım. Bir an önce bulunmalarını istiyorum" dedi.



■ SEBAHATTİN ALP

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