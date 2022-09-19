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Haberler Denizli Panelvan ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarandı

Panelvan ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarandı

Son dakika... Denizli’nin Çameli ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan kamyonetin traktöre çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İHA

19.09.2022, 14:03

Panelvan ve traktörün karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yarandı

Kaza, Çameli ilçesine bağlı Yumurcak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dün gece saat 11.00 sularında Yumrutaş'tan Denizli'ye doğru seyir halinde olan panelvan, sürücüsünün kontrolünde çıkması sonucu önünde ilerleyen Yavuz. A. idaresindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına doğru savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı traktör sürücüsü Yavuz K.'YE ve panelvan sürücüsüne ilk müdahalede bulunurken, traktör içerisinde sıkışan Cüneyt Özkan Göymen'in (51) ise sıkışarak can verdiğini belirledi.



EMEKLİ BANKACI OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan yoğun çabalar sonucu çıkarılan Göymen'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Emekli bankacı olduğu öğrenilen Göymen'nin cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından Çameli Yeni Mezarlığına defnedildi.

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