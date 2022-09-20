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Haberler Denizli Denizli'de can pazarı! Midibüsle tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Denizli'de can pazarı! Midibüsle tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada işçileri taşıyan midibüsle tır çarpıştı. Feci kaza sonrası 17 kişi yaralandı. Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi.

AA

20.09.2022, 12:01

Denizli’de can pazarı! Midibüsle tır çarpıştı: Çok sayıda yaralı

A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorse bulunmayan tır, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı.

Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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