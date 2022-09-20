  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca esrar ele geçirildi

Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca esrar ele geçirildi

Denizli'de uyuşturucu tacirine geçit verilmedi. İl Jandarma Komutanlığı'nın 2 farklı adrese yaptığı operasyonda 6 kilo 100 gram kubar esrar, 5 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

İHA

20.09.2022, 14:41 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022, 14:42

Denizli’de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca esrar ele geçirildi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Pamukkale ilçesindeki belirlediği 2 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan çalışmada bir şüpheli yaka paça gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 6 kilo 100 gram kubar esrar, 5 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak karakola götürüldü. İfadesi alınan şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA