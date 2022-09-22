Tarlasından çıkardığı suyu köyüne ulaştırdı

DENİZLİ Çameli'ne bağlı Kınıkyeri Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İbrahim Oymak, kurak olan tarlasında sondaj yaptırdı ve 58 metre derinlikte su buldu.

Çıkarılan suyun çok aktığını gören Oymak, oluk oluk akan suyu kuraklığın biraz fazla olduğu köyüne bağışladı. Eski Çameli-Acıpayam Karayolu üzerinde kahvehanelere yakın bölgedeki çıkarılan suya 7 oluklu bir çeşme yapıldı. Suyun köylüler tarafından içme suyunun yanı sıra tarım ürünlerinin sulamasında da kullanılacağı belirtildi.

■ SEBAHATTİN ALP