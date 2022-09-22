Titiz hırsız önce soydu sonra sildi

DENİZLİ Pamukkale'de, kuaför dükkanına giren titiz hırsız, 2 saat boyunca kaldığı dükkanda dokunduğu her yeri en ince ayrıntısına kadar sildi, 4 poşet dolusu makyaj malzemesi çalarak ayrıldı. Gece saatlerinde bir kuaföre giren hırsız, yakalanmamak için yüzünü boyayıp, kazağının kol kısmından kestiği parçayı da maske olarak kullandı.

POLİS BİLE İZ BULAMADI

Kuaföre açık kalan mutfak penceresinden giren hırsız, eline aldığı bezle ilk başta dokunduğu pencereyi defalarca temizledi, sonrasında içeri girerek makyaj malzemelerine odaklandı. Bir elinde bez, diğer elinde poşetle her yeri didik didik edip dokunduğu malzemeleri poşetine atan titiz hırsız, bir o kadar da etrafı silerek parmak izi bırakmamak için canla başla mücadele etti. Yaklaşık 2 saat boyunca içeride kalan hırsız, aldığı malzemelerle birlikte kapıdan çıkarak dükkandan ayrıldı. Sabah dükkan çalışanları tarafından çağırılan polis ekipleri, yaptıkları incelemede hiçbir ize rastlamadı.

"TEMİZLİĞE GEREK KALMADI"

Hırsızın çok iyi temizlik yaptığını söyleyen kuaför Duygu Şimşek, "Makyaj malzemelerimizi, bilgisayarımızı alıyor. Burada olan televizyon var ama onu almıyor. Çıkarken silmiş iz bile bırakmamış, hiçbir iz yok. Makyaj malzemeleri, saç spreyleri, deodorant gibi satacağımız her şeyi çalmış. Milletin saçını almış geri bırakmış yani garip bir durum. Gerçekten profesyonel bir hırsız. Çıkarken etrafı güzelce siliyor ve bizim temizlik yapmamıza bile gerek kalmamış" dedi.

■ SEBAHATTİN ALP