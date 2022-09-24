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Haberler Denizli Ayvalık'ta "Denize Nefes operasyonları" ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Ayvalık'ta "Denize Nefes operasyonları" ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde "Denize Nefes" operasyonu düzenlendi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresi tarafından yapılan denetimlerde, kayıtlı bir balıkçı teknesinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi. Teknedeki 23 çuvalın içerisinde 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el konuldu.

İHA

24.09.2022, 12:21 Güncelleme Tarihi: 24.09.2022, 12:42

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin "Denize Nefes" isimli denetimlerinde 750 kilogram deniz patlıcanı ele geçirildi.

Ayvalık’ta Denize Nefes operasyonları ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Denize Nefes" adını taşıyan uygulama dahilinde yapılan denetimlerde Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.

Ayvalık’ta Denize Nefes operasyonları ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Hemen harekete geçen ekipler, teknedeki 23 çuval içerisinde toplam 750 kilogram deniz patlıcanına ve yasa dışı avcılıkta kullanılan malzemelere el koydu.

Ayvalık’ta Denize Nefes operasyonları ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapan tekne sahibi ve teknedekiler hakkında yasal işlem başlatan Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler, ele geçirdikleri canlı görülen deniz patlıcanlarını da denize dökerek, doğal yaşam alanlarına gönderdi.

Kuzey Ege'nin Çanakkale, Edremit Körfezi, Ayvalık ve Dikili açıklarında gerçekleştirilen "Denize Nefes" operasyonlarının tüm hızıyla süreceği ve yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla mücadele edileceği öğrenildi.

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