Ayvalık'ta "Denize Nefes operasyonları" ile yasa dışı avlanan deniz patlıcanları ele geçirildi!

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen "Denize Nefes" adını taşıyan uygulama dahilinde yapılan denetimlerde Ayvalık Limanı'na kayıtlı bir balıkçı teknesinin yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yaptığı tespit edildi.