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Haberler Denizli Aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

Aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

25.9.2022

Aydınlatma direğine çarpan sürücü öldü

DENİZLİ Çivril'de, Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Özlem Demir idaresindeki otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü hurdaya dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden kurtardığı sürücü, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Özlem Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP

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