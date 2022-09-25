  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı, 5 yaralıdan 1'i taburcu oldu

Denizli'de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı, 5 yaralıdan 1'i taburcu oldu

Denizli'nin Çardak ilçesinde, Kastamonu'dan Marmaris'teki yangına desteğe giderken düşen ve Rus uyruklu bir mühendis ile bir teknisyenin hayatını kaybettiği, 2'si Türk 5 kişinin ise yaralandığı helikopter kazasında kaza kırım ekibinin incelemesi tamamlandı.

DHA

25.09.2022, 17:15

Denizli’de düşen helikopterin enkazı kaldırıldı, 5 yaralıdan 1’i taburcu oldu

Helikopter enkazı incelemelerin ardından kaldırılırken, hastanedeki yaralılardan Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, tedavisinin ardından taburcu edildi, diğerlerinin tedavisi sürüyor.



Kastamonu'dan Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına destek için havalanan KA 32 tipi yangın söndürme helikopteri, 21 Eylül saat 16.00 sıralarında Denizli'nin Çardak ilçesinde düştü. Kazada Rus uyruklu mühendis Aleksandr Lakovlev ile teknisyen Alexey Volkov hayatını kaybetti. Türk pilot Ömer Kaan Çakır ile Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem ve Rus uyruklu teknisyen Georgii Onuchin, 2'nci pilot İgor Turkov ve pilot İlya Ivesenkhıo ise yaralandı. Yaralılar, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi (PAÜ) ve Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Kenan Erdem, taburcu edildi. Diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.



Çardak Havaalanı ile Acıgöl arasındaki araziye düşen, KA32 tipi helikopterin enkazında kaza kırım ekiplerinin incelemesi tamamlandı. Ekiplerin olay yerinde incelemesinin bitmesinin ardından helikopter enkazı ve çevreye yayılan parçalar vinçle kaldırılıp, yüklendiği TIR'la Ankara'ya götürüldü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA