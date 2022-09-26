Denizli 3 bin 150 sosyal konuta daha kavuşacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kayaköy Mahallesi'nde inşa edilen TOKİ Kayaköy 1. Etap sosyal konutlarında hemşerileri ile bir araya geldi. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada TOKİ Kayaköy konutlarının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek sosyal konutların yapılış sürecini tüm detayları ile paylaştı. Sosyal konutların inşa edildiği alanın Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu anlatan Başkan Zolan, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, TOKİ Başkanlığı'nın gayreti ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin işbirliği çerçevesinde Denizli'de sosyal konut yapılması için çalışmalara başlandığını belirtti.





"17 BİN 400'E YAKIN AİLEMİZ EV SAHİBİ OLDU"

TOKİ'nin sosyal konut yapmasını sadece kent merkezinde değil tüm ilçelerde teşvik ettiklerini vurgulayan Başkan Osman Zolan, "19 ilçemizde Büyükşehir Belediyemiz işbirliği ile TOKİ şu ana kadar 17 bin 400'e yakın konut inşa etti. 17 bin 400'e yakın ailemiz ev sahibi oldu" diye konuştu.



Başkan Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ile kente 3 bin 150 konut daha kazandırılacağını belirten Başkan Zolan, "Denizli'mizde TOKİ eliyle inşa edilen konut sayısında 20 bini aşmış olacağız. İnsanın, ailesinin en büyük hedefi bir ev sahibi olmaktır. Allah'ım sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Burası Denizli'mize çok yakıştı" dedi.





BAŞKAN ZOLAN'A İSTEK VE ÖNERİLERİNİ İLETTİLER

Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Başta Cumhurbaşkanımızdan, sebep olanlardan, emek verenlerden Allah razı olsun. Sizlerde güle güle oturun, eşiniz, çocuklarınız ve sevdiklerinizle mutlu bir yuvanız olsun. Ülkemizde birlik ve beraberlik daim olsun. Devletimiz yoksa, bayrağımız dalgalanmıyorsa, Allah korusun bu konuştuklarımızın hiçbir kıymeti yoktur. Yarınımız bugünden daha güzel olsun inşallah" diye konuştu. Konuşmanın ardından Başkan Zolan'a istek ve önerilerini sunan mahalle sakinleri destekleri için teşekkür etti.