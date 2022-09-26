Denizli’de gençlerin sonu acı oldu! Araç 100 metre boyunca takla attı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik gücü sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Tarık Sayar ve Tarık Durgut'un (22) hayatını kaybettiğini belirlerken, Muhammed Furkan B.'yi (21) ise ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.