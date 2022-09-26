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Haberler Denizli Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ormanda bulundu

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ormanda bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde günlerdir kayıp olarak aranan şahsın ormanda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

İHA

26.09.2022, 13:12

Günlerdir aranıyordu! Cansız bedeni ormanda bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesi'ndeki Deliahmetler Mevki olarak bilinen noktada kaybolan ve kendisinden bir daha haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri geniş çaplı bir araştırma başlattı. 6 günlük arama çalışmalarının sonucunda Ramazan Gün, Hisar Mahallesi'ndeki Kesikmeşe mevkiinde bulunan ormanlık alanda hareketsiz bulundu.



Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Gün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gün'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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