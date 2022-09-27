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Haberler Denizli Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Sığma Mahallesi'nde yangın meydana geldi. Çırçır fabrikasında kazı işlemi yapan bir kepçeden kıvılcımlanan yangın, 45 tona yakın pamuğa yayıldı ve kısa süre içerisinde tüm fabrika alev aldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması ile birlikte yangın kontrol altına alındı.

İHA

27.09.2022, 09:29 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022, 09:41

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir çırçır fabrikasında kazı çalışması yapan kepçeden çıkan kıvılcımlar, iş yeriyle birlikte içeride bulunan 45 tona yakın pamuğu kullanılmaz hale getirdi.

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Yangın, Sarayköy ilçesine balı Sığma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Güneğri'ye ait bir çırçır fabrikasında kazı işlemi yapan bir kepçeden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu.

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Fabrikada içerisinde bulunan 45 tona yakın pamuklara sıçrayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı.

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen fabrikadaki yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı.

Kazı yapan kepçeden çıkan kıvılcım 45 ton pamuğu ateş topuna döndürdü!

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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