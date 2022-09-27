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Haberler Denizli Öfkeli kadından meydan dayağı! Defalarca tokatladı

Öfkeli kadından meydan dayağı! Defalarca tokatladı

Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesinin en işlek caddelerinden birinde edililen bilgiye göre, parasını alamadığı erkekle karşılaşan kadın sinir krizine girdi. Bankta oturan adamla ilk olarak tartışmaya başlayan öfkeli kadın, girdiği sinir harbi sonucu adamı defalarca tokatladıktan sonra çıkardığı ayakkabıyla vurmaya başladı. Çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirilen kadın, olayın ardından bölgeyi terk etti.

İHA

27.09.2022, 11:21

Denizli'de parasını alamayan kadın, tokatladığı erkeği çıkardığı ayakkabıyla herkesin içinde dövdü. Bunlarla yetinmeyip erkeğin yüzüne tüküren kadın, güçlükle durduruldu.

Öfkeli kadından meydan dayağı! Defalarca tokatladı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; kentin işlek parkında parasını almadığı erkekle karşı karşıya gelen kadın, sinirlerine hakim olamadı

Öfkeli kadından meydan dayağı! Defalarca tokatladı

Bankta oturan adamın karşısına geçerek tartışmaya başlayan kadın, sinir krizi geçirerek adamı tokatlamaya başladı. Hırsını alamayıp çıkardığı ayakkabıyla adama vurmaya devam eden kadın, 'paramı ver' deyip adamın yüzüne tükürdü.

Öfkeli kadından meydan dayağı! Defalarca tokatladı

Diğer bankta oturan vatandaşlar hiçbir şey olmamış gibi o anları izlemekle yetindi.

Vatandaşlar tarafından sonradan durdurulan kadın, güçlükle sakinleştirildi. Ardından adam ve kadın bölgeden uzaklaştı.

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