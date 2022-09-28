  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Asırlık geleneğin sembolüydü! Parçalara ayırdılar...

Asırlık geleneğin sembolüydü! Parçalara ayırdılar...

Olay Denizli’nin Çal ilçesinde meydana geldi. Asırladır gelenek olarak yapılan Sudan Koyun Geçirme yarışmasının sembol heykelleri, kimliği belli olmayan kişiler tarafından parçalanarak kırıldı.

28.09.2022, 13:59

Asırlık geleneğin sembolüydü! Parçalara ayırdılar...

Çal ilçesine bağlı Aşağıseyit Mahallesi'nde yaşanan olay Çallıları hem üzdü hem öfkelendirdi. 849 yıldır gerçekleştirilen Sudan Koyun Geçirme yarışmasının yapıldığı alanda 2014 yılında yapılan koyun, köpek ve çoban heykelleri, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırıya uğradı. Heykelleri kırıp, yıkan ve parçalayan saldırgan veya saldırganlar olay yerinden kaçtı.


Heykellerin kırıldığını gören vatandaşlar durumu hemen ilçe belediyesi ile jandarma ekiplerine bildirdi. Festivalin simgelerinden olan çoban, köpek ve koyuna zarar veren kişi veya kişilerin bunu neden yaptığı ise bilinmiyor. Aşağıseyit Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, bu saldırı karşısında şaşkın ve üzgün olduklarını belirtti. Yapılan bu çirkin saldırı ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA