Bir kıvılcım, 45 ton pamuğu küle çevirdi

DENIZLI Sarayköy'de bir çırçır fabrikasında kazı çalışması yapan kepçeden çıkan kıvılcımlar, işyeriyle birlikte içinde bulunan 45 tona yakın pamuğu kullanılmaz hale getirdi. Sığma mahallesinde meydana gelen olayda Ömer Güneğri'ye ait çırçır fabrikasında kazı işlemi yapan bir kepçeden çıkan kıvılcımlar yangına yol açtı. Fabrikadaki 45 tona yakın pamuk bir anda tutuşarak yayılan alevlerin kurbanı oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında büyük zarar oluştu.

SEBAHATTİN ALP