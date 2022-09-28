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Denizli'de kahreden son: Parkta oynayan 11 yaşındaki çocuk...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç olayda parkta oynayan 11 yaşındaki çocuk dengesini kaybetmesi üzerine 20 metreden yokuş aşağı yuvarlandı. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Akhan doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

28.09.2022, 14:31

Denizli’de kahreden son: Parkta oynayan 11 yaşındaki çocuk...

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evinin yanında bulunan parkta oynayan Mehmet Akhan (11), patlama sesi duyması üzerine panik yaparak dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yokuş aşağı yuvarlanan Akhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akhan'ı yaptığı ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırdı.



Bölgeye giden Olay Yeri İnceleme ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucu etrafta incelme gerçekleştirildi. Kısa süre sonra hastaneye kaldırılan Akhan'dan kötü haber geldi. Akhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

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