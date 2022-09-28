Denizli’de traktöre sıkışan kadın kanlar içinde can verdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde odun yüklü traktörün devrildiği kazada eş hayatını kaybetti, koca ise yara almadan kurtuldu.

Kaza, Pamukkale ilçesine bağlı Haytabey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; eşi Aslı Avşar (31) ile traktörün römorkuna odun yükledikten sonra beraber yola çıkan F.A. (32), aracın kontrolünü kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu Aslı Avşar sıkıştığı yerde kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri Aslı Avşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda cansız beden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.