Sabah trafiğinde dehşet anları! Patlamalar eşliğinde alevlere teslim oldu!

Yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen trafik polisleri, diğer araçları kısa sürede tahliye ederek muhtemel bir facianın ölüne geçti.

Küçük patlamaların meydana geldiği aracının yanışını endişeli gözlerle izleyen Bilal Eskisioğlu, büyük üzüntü yaşadı.