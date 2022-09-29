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Haberler Denizli 11 yaşındaki çocuk parkta hayatını kaybetti

11 yaşındaki çocuk parkta hayatını kaybetti

Oyun oynarken dengesini kaybeden talihsiz çocuk 20 metre yokuş aşağı yuvarlandı

29.9.2022

11 yaşındaki çocuk parkta hayatını kaybetti

DENİZLİ'DE parkta oynadığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu 20 metre yokuş aşağı yuvarlanan 11 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Aktepe Mahallesinde meydana geldi. Evinin yanında bulunan parkta oynayan Mehmet Akhan, patlama sesi duyması üzerine panik yaparak dengesini kaybetti. Yaklaşık 20 metre yokuş aşağı yuvarlanan Akhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akhan'a yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Akhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemleri tamamlanan çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

■ SEBAHATTİN ALP

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