Devrilen traktör karı kocayı ayırdı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan kadın hayatını kaybetti. Kaza, Haytabey Mahallesinde meydana geldi. Fahrettin Avşar'ın (31) kullandığı traktöre takılı odun yüklü römork devrildi.

Traktörde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Aslı Avşar (31), römorkun altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Römorkun altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

■ SEBAHATTİN ALP