  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!

Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!

Denizli'nin Merkez Efendi Mahallesinde iki katlı metruk bir evde yangın çıktı. Dumanların yerini alevlere bırakması ile çevre sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerine durumun bildirilmesi ile birlikte olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yangını söndürdü. Yangının çıkış sebebi ise hala bilinmiyor.

İHA

29.09.2022, 08:56 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 09:01

Metruk evde yangın çıktı, alevler metrelerce yükseldi!

Denizli'de alev alev yanan iki katlı metruk binadaki yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangın; Merkezefendi ilçesine bağlı Merkez Efendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; iki katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yerini bıraktığı alevler metrelerce yükselerek mahalle halkına korku dolu anlar yaşattı. Büyük korku yaşayan çevre sakinleri, hızla büyüyen alevlerin evlerine sıçraması ihtimaline karşı kendisini dışarı attı.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevleri söndürmek için müdahaleye başladı. Güvenlik güçleri meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırırken, büyüyen alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından vatandaşlar derin nefes aldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA