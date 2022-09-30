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Haberler Denizli Denizli'de yaşlı adamdan 11 gün sonra acı haber

Denizli'de yaşlı adamdan 11 gün sonra acı haber

Son dakika... Denizli’nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu.

İHA

30.09.2022, 12:06

Denizli’de yaşlı adamdan 11 gün sonra acı haber

Denizli'deki acı olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları Ceylan'dan bir süre sonra haber alamaması üzerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı. Bölgede yapılan arama çalışmalarında 11'inci gününde mahalle içerisinde bulunan bir serada ölü olarak bulundu. Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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