Işıklı Baraj Gölü’ndeki yasak olan ağlara el konuldu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, birlikte gece gündüz demeden baraj ve göletlerde kaçak avlanmaya karşı denetimler yapıyor. Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Baraj Gölünde denetimlerini Çivril İlçesi Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı personeliyle birlikte sürdüren Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrol ve denetimlerde gölde bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan uzunluğu yaklaşık 10 bin metre civarında olan ağların bulundu. Buldukları ağlara el koyan ekipler, ağ sahiplerine idari para cezası uygulandı ve daha sonrasında imha işlemlerini gerçekleştirdi.





Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden konu hakkında yapılan açıklamada; "Çivril Işıklı Baraj Gölünde yapılan Çivril Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince ortaklaşa düzenlediği kontrol ve denetimlerde gölde bulunan yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan (ağ gözü küçük) uzunluğu yaklaşık 10 bin metre civarında olan ağlar toplanarak el konulmuş ağ sahiplerine idari para cezası uygulanarak daha sonrasında imha işlemleri gerçekleştirilmiştir. Işıklı Baraj gölünde, kaçak avcılığa karşı Asayiş Bot Komutanlığı ve İlçe Müdürlüğü tarafından birlikte yürütülen denetimler aralıksız devam edecek olup, kaçak avcılıkla ilgili mücadele aralıksız sürdürülecektir" denildi.