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Haberler Denizli Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun okul kaydını yapmak üzere eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop'a gitti. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra şelalaleri gezmek istediler. Gezinti esnasında üzerlerine ağaç devrilerek ağacın altında kalan 4 kişilik grubun üyeleri, çevredekilerin yardımıyla ağacın altından kurtarıldı ancak Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

İHA

30.09.2022, 11:07 Güncelleme Tarihi: 30.09.2022, 11:08

Denizli'den üniversite kaydı için Sinop'a giden ve bu fırsatla Erfelek Şelalelerini görmek isteyen iki ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydı için arkadaşı eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve O'nun Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop'a gitti. Kayıt işlemleri fırsat bilen iki aile, işlemleri tamamladıktan sonra Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi. 4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Devrilen ağacın altında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan İsmail Sümer, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Sümer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Üniversite kaydını fırsat bilerek Sinop'u gezmek isteyen iki yakın arkadaştan gelen acı haber, memleketleri Sarayköy'deki yakınlarını yasa boğdu.

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