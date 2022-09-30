Üniversite kaydının sevinci ağır oldu: Üzerlerine ağaç devrildi!

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydı için arkadaşı eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve O'nun Hüseyin Pendik ile birlikte Sinop'a gitti. Kayıt işlemleri fırsat bilen iki aile, işlemleri tamamladıktan sonra Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi. 4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi.