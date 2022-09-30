Üzerine ağaç devrilen aileden 2 kişi can verdi

DENİZLİ'DEN Erfelek Şelaleleri'ni görmek için Sinop'a giden ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, dün 13.00'te Erfelek Tatlıca Takım Şelaleleri'nde meydana geldi. Denizli Sarayköy'den bölgeye tatile giden grubun üzerine ağaç devrildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağacın üzerine devrildiği aynı aileden bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SEBAHATTİN ALP