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Haberler Denizli 11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

Denizli'ye bağlı Çameli ilçesinde 11 gündür aranan İsmail Ceylan (62), evine 400 metre uzaklıktaki bir serada ölü bulundu. Ceylan'ın cansız bedenine rastlayan sera sahibinin jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ekipler harekete geçti. Yaşlı adamın evinde yapılan aramada bulunan not, 11 gündür kayıp olan Ceylan'ın cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini gün yüzüne çıkardı.

İHA

01.10.2022, 11:12

Denizli'nin Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu. Ceylan'ın ölmeden önce evde bıraktığı not ortaya şüpheleri artırırken olayda 1 kişi gözaltına alındı.

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

Olay, Çameli ilçesi Bıçakçı Mahallesinde meydana geldi.

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

Edinilen bilgilere göre; tek başına yaşayan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evden ayrıldı. Aile yakınları bir süre Ceylan'dan haber alamadı. Çiftçilik işleri uğraşan Ceylan'ın yakın bir yerlerde olduğunu düşündü

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

Ceylan, telefonlarına cevap vermemesi üzerine aile 7'inci günün sonunda 26 Eylül 2022 Pazartesi günü jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı.

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

EVİNE 400 METRE UZAKLIKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Mahallede bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş sera sahibi Tahsin Y.'ye bildirildi. Tahsin Y., serasını kontrol ederken Ceylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sera sahibi Tahsin Y., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Arama çalışmalarının 11'inci gününde ölü olarak bulunan Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

CEYLAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ceylan'ın evinde yapılan aramada bir valiz hazırladığı öğrenildi. Evde Ceylan tarafından bırakıldığı düşünülen bir not bulundu. Notta, "Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur" yazıldığı belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G.'nin Ceylan'ın yanında kaldığı öğrenildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada Serkan G., gözaltına alındı.

11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

Ceylan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

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