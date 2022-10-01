11 gündür aranan yaşlı çiftçi ölü bulundu! Yazdığı not cinayet ihtimalini sorgulattı!

EVİNE 400 METRE UZAKLIKTA ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Mahallede bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş sera sahibi Tahsin Y.'ye bildirildi. Tahsin Y., serasını kontrol ederken Ceylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Sera sahibi Tahsin Y., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Arama çalışmalarının 11'inci gününde ölü olarak bulunan Ceylan, evine 400 metre uzaklıkta olduğu tespit edildi.