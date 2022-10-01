İki arkadaş aynı acı kaderi paylaştı

DENİZLİ'DEN üniversite kaydı için Sinop'a giden ve bu fırsatla Erfelek Şelalelerini görmek isteyen iki ailenin üzerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Elvan Sümer, üniversiteyi kazanan oğlunun kaydı için arkadaşı eşi İsmail Sümer, yakın arkadaşı Yaşar Pendik ve Hüseyin Pendik ile Sinop'a gitti. Kayıt işlemleri sonrası iki aile Erfelek Tatlıca Takım Şelalelerini görmek istedi. 4 kişilik grup şelaleleri gezerken, üzerlerine ağaç devrildi. Ağacın altın kalanlar, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar Pendik ve Elvan Sümer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

DEVRİLEN ağacın altında hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedenleri, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan İsmail Sümer'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SEBAHATTİN ALP