Denizli’de feci kaza: Hafriyat yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Uçarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İl merkezine doğru seyir halinde olan A.L. idaresindeki 15 PP 816 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Y.S. idaresindeki 20 Y 1059 plakalı hafriyat yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.L. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Kaza yerinde otomobil içerisinde sıkışan sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra itfaiye ekipleri tarafından yaralının çıkartılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu yaralı sürücü başarılı şekilde araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri ise yaralı sürücü A.L.'yi ambulansla hastaneye sevk etti. Maddi hasarın oluştuğu her iki araç bölgeye çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.





Öte yandan hastaneye kaldırılan sürücü A.L.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve A.L.'nin 5 gün önce aracını satmak için ilana verdiği öğrenildi. Kazayla ilgilide soruşturma başlatıldı.