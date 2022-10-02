Korkunç kazada metal yığınına döndü

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bağbaşı mevkiden seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki ticari taksi ile karşı yönden gelen Aydın Ş. idaresindeki servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savrularak durabildi. Kaza gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çarpışma sonrası taksiden bir anda alevler yükselmeye başladı.





Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araçtaki yangına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Kaza nedeniyle yaralanan taksi sürücüsü Ahmet E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası servis aracında maddi hasar oluşurken, taksi ise yangın nedeniyle metal yığınına döndü.