Ölmeden önce not yazıp bazı isimleri ihbar etmiş

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde 11 gündür kayıp olarak aranan 62 yaşındaki İsmail Ceylan, mahalledeki bir seranın içerisinde ölü olarak bulundu. Ceylan'ın ölmeden önce evde bıraktığı not şüpheleri artırırken, olayda 1 kişi gözaltına alındı. Bıçakçı Mahallesi'nde tek başına yaşayan İsmail Ceylan, 19 Eylül günü evden ayrıldı. Yakınları bir süre Ceylan'dan haber alamadı, ancak çiftçilik işleri uğraşan Ceylan'ın yakın bir yerlerde olduğunu düşündü. Telefonlarına da cevap vermeyen Ceylan için 7'inci günün sonunda jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Ceylan için arama çalışması başlattı.

EVİNE 400 METRE UZAKTA

MAHALLEDE bulunan bir seradan kötü kokular geldiğini belirten bir vatandaş, sera sahibi Tahsin Y.'ye bildirildi. Tahsin Y., İsmail Ceylan'ın evine 400 metre uzaklıktaki serasını kontrol edince Ceylan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Öte yandan talihsiz adamın evinde yapılan aramada hazırlanmış bir valizle not bulundu. Notta, "Eğer ölürsem ölümümden yazdığım isimler sorumludur" şeklinde bir ifade olduğu belirtildi. Yaklaşık 2-3 aydır köye gelip gittiği öğrenilen Serkan G. gözaltına alındı. Soruşturma çok boyutlu devam ediyor.

SEBAHATTİN ALP