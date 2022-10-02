Pamukkale Belediyesi’nden ‘Bilim Şenliği’

PAMUKKALE Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ile birlikte Denizli'de ilk kez yapılan ve eğlenerek bilim öğrenilmesini sağlayan "Seyr-i Bilim Şenliği"ne ev sahipliği yapıyor. Şenliğin açılışına Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Kara, Dr. Merve Kocagül ve alanında uzman akademisyenlerden oluşan proje ekibi ile atölye çalışmalarına gelen katılımcı öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu projemizle bilimin, sanatın, eğitimin önemini bir kez daha vurguluyoruz. İnşallah bu projemizin sizlerin ve ülkemizin geleceğine katkılar sunmasını temenni ediyorum" dedi.

SEBAHATTİN ALP