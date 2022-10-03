14 yaşındaki kayıp İrem’den sevindirici haber

Denizli'deki olay, Pamukkale İlçesi Asmalıevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne R. A. ile birlikte yaşayan 14 yaşındaki İrem Karakaya , 28 Eylül 2022 Çarşamba günü 02.40 sıralarında evden çıktığı belirtildi. Kapı sesini duyan anne, kızının peşinden koştuğunu ancak yetişemediğini söyledi. Kızından haber alamayan aile kayıp ihbarında bulunmuştu. Yaklaşık 2 hafta önce Denizli'ye taşındıklarını ve fazla çevresi olmadığını söyleyen anne R.A. kızının bir an önce bulunması için çağrıda bulunmuştu.



GENÇ KIZ VATANDAŞLARIN İHBARLARI İLE BULUNDU

Vatandaşların ihbarları üzerine, bir taksicinin anneyi arayarak İrem'i 1 Ekim 2022 Cumartesi günü elinde bulunan poşetlerle otogara bıraktığını söyledi. Devriye gezen polis ekipleri gece saatlerinde İrem Karakaya'yı sokakta yürürken 5'inci günün sonunda buldu. Yanında kendisinden büyük kızlarla birlikte olduğu İrem, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Karakaya, ardından ailesine teslim edildi.

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