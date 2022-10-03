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Haberler Denizli Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Araçlarda büyük hasar oluşturan sürücü, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabasına binerek hızla bölgeden uzaklaştı. Araçlarının pert olduğunu fark edenler şikayetçi oldu. Olay anına şahitlik eden bir kağıt toplacısı sayesinde aracın plakasını öğrenen güvenlik güçleri, kaçan araç sürücüsünü buldu. Karakola giderek ifade veren sürücünün araç hasarlarını ödemesi bekleniyor.

İHA

03.10.2022, 11:43 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 11:51

Denizli'de gece saatlerinde park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü, kağıt toplayan vatandaşın fark etmesi üzerine yakayı ele verdi.

Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabalarına binip hızla bölgeden uzaklaştı.

Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

O esnada kaçan aracın tamponu da yola düştü. Araçlarda büyük hasar oluşmasının ardından bir kağıt toplayıcısı duruma şahit olarak yanına gelen adamla beraber ihbarda bulundu.


Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

KISA SÜRE SONRA BULUNDU

Gece saatlerinde dışarı çıktıklarında araçlarının pert olduğunu fark eden sürücüler, kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Aracın plakasını öğrenen güvenlik güçleri, sabah saatlerinde kaçan araç sürücüsüne ulaştı. Şüpheli karakola giderek ifade verirken, araçları hasar alan sürücüler şimdi ise hasarlarının karşılanmasını bekliyor.

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