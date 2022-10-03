Arabalara vurup kaçan sürücüyü kağıt toplayıcısının dikkati ele verdi!

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabalarına binip hızla bölgeden uzaklaştı.