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Haberler Denizli Denizli'de tefecilere darbe! 8 ayrı adrese baskın düzenlendi

Denizli'de tefecilere darbe! 8 ayrı adrese baskın düzenlendi

Denizli’de paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para veren tefecilere yönelik 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

İHA

03.10.2022, 15:01

Denizli’de tefecilere darbe! 8 ayrı adrese baskın düzenlendi
Denizli'de 'Tefecilik' suçunun işlendiğine yönelik bilgi alan güvenlik güçleri, kent merkezinde çalışmalarını genişletti. Paraya ihtiyacı olan vatandaşlara faiz karşılığı borç para verip, borçları karşılığında senet imzalatarak tefecilik yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik 8 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

UYUŞTURUCUDA BULUNDU
Yapılan aramada; 42 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen çek, 4 adet suçta kullanıldığı değerlendirilen mali belge, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 89 adet fişek, 940 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 18.76 gram esrar maddesi ele geçirildi.

'Tefecilik, Bedelsiz Senedi Kullanma ve Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçlarından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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