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Haberler Denizli Kaybettiği çantayı bulamayan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti!

Kaybettiği çantayı bulamayan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti!

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan Ramazan Uyumaz (75), alışveriş yapmak için kent merkezindeki pazara gitti. Cebinde bulunan son parasıyla alışveriş yapan ve torununa ayakkabı alan Uyumaz, torununun da ayakkabısının içinde olduğu pazar çantasını kaybetti. Yaşlı adam, zabıta ekiplerinden yardım istedi. Zabıtanın dikkati sayesinde pazar yerinde çantaların karıştığı fark edildi ve yaşlı adam çantasına kavuştu.

İHA

03.10.2022, 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022, 16:12

Kaybettiği çantayı bulamayan yaşlı adamın imdadına zabıta yetişti!

Çal ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde oturan 75 yaşındaki Ramazan Uyumaz, bugün kent merkezinde kurulan pazara alışveriş için gitti. Emekli maaşıyla pazar alışverişini yapan Uyumaz, daha sonra cebinde kalan son parayla torununa ayakkabı aldı. İçinde ayakkabı bulunan çantayı ise bir süre sonra kaybetti. Ayakkabı çantasını kaybeden yaşlı adam, pazarda gördüğü zabıtalardan yardım istedi.



Uyumaz, gördüğü zabıtalara "Çantamı kaybettim, içinde ayakkabı var. Torunuma almıştım" diye derdini anlattı. Zabıtalardan Mustafa Perişan, Ramazan Uyumaz'ın tarif ettiği çantanın aynısı başka bir yaşlının elinde gördü. Başka yaşlı bir adama içinde ayakkabı olup olmadığını soran zabıta ekibi, aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadı. Kendisinin çantayı yanlışlıkla karıştırdığını söyleyen yaşlı adam, zabıtalara "Bu çanta benim değil. Yanlışlıkla manavın önünden kendi çantam diye almışım" dedi.

AYAKKABI ÇANTASINI ZABITAYA VERİP, KENDİ ÇANTASINI MANAVIN ÖNÜNDEN ALDI

Zabıta, ayakkabı çantasını Ramazan Uyumaz'a teslim etti. Yaşlı adam, "350 TL'ye torunuma ayakkabı aldım. Son paramdı. Çantayı kaybedince çok üzüldüm. Çünkü, torunum ayakkabı bekliyordu. Zabıtalara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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