  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de adliye yazı işleri müdürüne FETÖ’den gözaltı

Denizli’de adliye yazı işleri müdürüne FETÖ’den gözaltı

4.10.2022

Denizli’de adliye yazı işleri müdürüne FETÖ’den gözaltı

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların adliye yazı işleri müdürü, bir avukat, bir öğretmen, bir eski askeri öğrenci, bir eski polis koleji öğrencisi ve bir mobilya ustası olduğu ifade edildi. Öte yandan, Aydın'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Beytullah Saygılı'nın Efeler ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla yakalanan Saygılı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA