Denizli’de adliye yazı işleri müdürüne FETÖ’den gözaltı

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlıların adliye yazı işleri müdürü, bir avukat, bir öğretmen, bir eski askeri öğrenci, bir eski polis koleji öğrencisi ve bir mobilya ustası olduğu ifade edildi. Öte yandan, Aydın'da da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan kesinleşmiş 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Beytullah Saygılı'nın Efeler ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Yapılan operasyonla yakalanan Saygılı, işlemlerinin ardından tutuklandı.

SEBAHATTİN ALP / KAZIM YÖRÜKCE