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Haberler Denizli Denizli'de dağda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!

Denizli'de dağda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesindeki 1600 rakımlık dağda koyunlarını otlatan Sefer Sarıekiz, uçuruma yakın yerde keçisinin mahsur kaldığını fark etti. Bütün çabalarına rağmen keçisini dağdan indirmeyi başaramayan Sarıekiz, durumu 112 Acil ekiplerine bildirerek yardım istedi. Zorlu tırmanışın ardından dağa ulaşan itfaiye ekipleri keçiyi kurtardı.

İHA

04.10.2022, 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022, 10:16

Denizli’de dağda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı!

Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki 1600 rakımlı dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesindeki 1600 rakımlı dağda koyunlarını otlatan Sefer Sarıekiz, uçuruma yakın yerde bir keçisinin mahsur kaldığını gördü.



Keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen Sarıekiz, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, keçinin bulunduğu yere hareket etti.



Zorlu tırmanışın ardından keçiye ulaşan ekipler, uçurumdan güvenli bir şekilde iniş yaparak keçiyi sahibi Sarıekiz'e sağ salim teslim etti.



KEÇİ SAHİBİNDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Yaptıkları çalışmalar neticesinde keçiyi bulunduğu yerden kurtararak kendisine kavuşturan itfaiye ekiplerine Sarıekiz, titiz ve başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

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