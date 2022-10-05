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Haberler Denizli 1600 rakımda keçi operasyonu

1600 rakımda keçi operasyonu

5.10.2022

1600 rakımda keçi operasyonu

DENİZLİ'NİN Acıpayam ilçesinde dağda mahsur kalan keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Acıpayam ilçesine bağlı Benlik Mahallesi'ndeki 1600 rakımlı dağda koyunlarını otlatan Sefer Sarıekiz, uçuruma yakın yerde bir keçisinin mahsur kaldığını gördü. Keçiyi bulunduğu yerden indiremeyen Sarıekiz, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Zorlu tırmanışın ardından keçiye ulaşan itfaiye ekipleri, uçurumdan güvenli bir şekilde iniş yaparak keçiyi sahibi Sarıekiz'e sağ salim teslim etti.

SEBAHATTİN ALP

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