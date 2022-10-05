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Haberler Denizli Denizli'de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Denizli'de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Denizli'ye bağlı Merkezefendi ilçesinde tekstil boyama fabrikasına ait ahşap malzemelerin depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Bir anda alevlerin sardığı bahçeye ilk müdahale fabrika işçilerinden geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını fabrikaya sıçramadan döndürmeyi başardı.

İHA

05.10.2022, 15:25

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tekstil boyama fabrikasının bahçesinde depolanan ahşap malzemeler, çıkan yangında küle döndü.

Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Yangın, Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; Mehmet C.'ye ait tekstil boyama fabrikasının bahçesinde depolanan ahşap malzemeler, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Bir anda alevlerin sardığı bahçeden yükselen alev ve dumanları, kent merkezinin birçok bölgesinden görüldü. Yangına ilk müdahaleyi yapan işçilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, metrelerce yükselen alevlere müdahale ederek , yangının fabrikaya sıçramaması için mücadele etti.

Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

levler kısa süre sonra, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Denizli’de korkunç yangın! Ahşap dolu depo saniyeler içinde küle döndü!

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı bahçede depolanan ahşap malzemelerden geriye ise kül yığınları kaldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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