Son mektubu ile katilini yakalattı

Denizli Çameli'nde kaybolduktan 11 gün sonra serada ölüsü bulunan 62 yaşındaki İsmail Ceylan'ın ortaya çıkan mektubunun ardından bir kişi gözaltına alındı. Ceylan'ın evine gidip geldiği belirlenen Serkan B. (41), aralarında alacak verecek meselesi olan İsmail Ceylan'ı saatlerce darp ettikten sonra seraya saklayarak ölüme terk ettiğini itiraf etti.

JASAT'TAN TİTİZ ÇALIŞMA

Bıçakçı mahallesinde meydana gelen olayda, 19 Eylül 2022 Pazartesi günü evinden ayrılan Ceylan, arama çalışmalarının 11'inci gününde evine 400 metre uzaklıkta bulunan ve birkaç ay öncesine kadar işçi olarak çalıştığı domates serasında ölü olarak bulundu. Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eğer ölürsem, ölümümden yazdığım isimler sorumludur" diye bir not bırakan Ceylan'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı. JASAT dedektifleri, soruşturma çerçevesinde daha önce 2 kez gözaltına alınan ve olayda hayatını kaybeden İsmail Ceylan'ın evine son 2-3 aydır gelip gittiği belirlenen Serkan B . (41) ile ilgili yeni bir bilgiye ulaştı.

ALACAK VERECEK KAVGASI

Aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden İsmail Ceylan'ı darp eden Serkan B'nin, Ceylan'ı seraya saklayarak ölüme terk ettiği ortaya çıktı. İlçedeki bir gazinoda eğlenmekte olan Serkan B., jandarma ekiplerini karşısında görünce yakalanmamak için arka kapıdan kaçmaya çalıştı. JASAT dedektifleri tarafından kıskıvrak yakalanan Serkan B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TEK TEK İSİMLERİNİ YAZMIŞ

İsmail Ceylan'ın, olası ölümü halinde kimlerin sorumlu tutulması gerektiğini yazdığı notta, kendisini darp ederek ölüme terk eden Serkan B'nin adının yanı sıra, maruz kaldığı bir şantaj olayı da göze çarptı.

Talihsiz adam son mektubunda, "En son apartında kaldığım turizmci de yatak odasına kamera koymuş. Çık işin içinden çıkabilirsen. Rabbim sen darda kalanın imdadına yetişirsin. Beni böyle insanların elinde bırakma. Beni ayıplarımla rezil etmek istiyor bu hain. Sen bu insanı hem bu dünyada hem de öbür dünyada tüm insanların içinde rezil eyle. Evimi sattıran Hamza Ş. ve oğlu Muammer canıma kast etti. Ruhi'nin verdiği zarar fizanı bulur. Bu kadar hadiseden sonra ailem de beni yalnız bıraktı. Evlatlarım beni terk etti. Serkan B'nin verdiği zararı da kitaplar almaz" ifadelerine yer verdi.

SEBAHATTİN ALP